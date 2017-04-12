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06:55 (мск), источник: Newslab.ru

Пенсионерка оставила красноярца без квартиры

Получив деньги — свыше 1,2 млн рублей, злоумышленница свои обязательства в срок не выполнила.

62-летнюю жительницу Красноярска подозревают в особо крупном мошенничестве: по версии полиции, женщина-риелтор оставила клиента без денег и квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Красноярское», с заявлением в полицию обратился 58-летний житель краевого центра. Он рассказал, что заключил договор на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся многоэтажном доме с подозреваемой, которая является бывшим директором одной из строительных компаний.

Получив деньги — свыше 1,2 млн рублей, злоумышленница свои обязательства в срок не выполнила. Стражи порядка задержали подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находиться под подпиской о невыезде.

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