Пенсионерка оставила красноярца без квартиры
Получив деньги — свыше 1,2 млн рублей, злоумышленница свои обязательства в срок не выполнила.
Получив деньги — свыше 1,2 млн рублей, злоумышленница свои обязательства в срок не выполнила.
62-летнюю жительницу Красноярска подозревают в особо крупном мошенничестве: по версии полиции,
Как сообщили в
Получив деньги — свыше 1,2 млн рублей, злоумышленница свои обязательства в срок не выполнила. Стражи порядка задержали подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находиться под подпиской о невыезде.