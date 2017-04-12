Коммерсант из Узбекистана пытался подкупить полицейского в Снежинске

Уроженец Узбекистана дал взятку полицейскому, чтобы ему вернули товар, изъятый из продажи из-за признаков контрафактности, — на коммерсанта завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



Снежинский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, передав полицейскому взятку. Сотрудники УЭБ и ПК изъяли у него спортивную одежду и обувь, которая имела признаки контрафактности, но продавалась под известными брендами. Чтобы вернуть товар, коммерсант передал сотруднику полиции 70 тыс. рублей.

«Мужчина был задержан на месте происшествия с поличным. Дал признательные показания. В настоящее время находится под подпиской о невыезде», — рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

Возбуждено дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Поскольку коммерсант является уроженцем Узбекистана, следственные действия сопровождаются работой переводчика. Мужчине грозит до 1,5 млн рублей штрафа.

Ольга Плеханова.