Коммерсант из Узбекистана пытался подкупить полицейского в Снежинске
Мужчина передал стражу порядка 70 тыс. рублей.
Мужчина передал стражу порядка 70 тыс. рублей.
Уроженец Узбекистана дал взятку полицейскому, чтобы ему вернули товар, изъятый из продажи
Снежинский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, передав полицейскому взятку. Сотрудники УЭБ и ПК изъяли у него спортивную одежду и обувь, которая имела признаки контрафактности, но продавалась под известными брендами. Чтобы вернуть товар, коммерсант передал сотруднику полиции 70 тыс. рублей.
«Мужчина был задержан на месте происшествия с поличным. Дал признательные показания. В настоящее время находится под подпиской о невыезде», — рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.
Возбуждено дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Поскольку коммерсант является уроженцем Узбекистана, следственные действия сопровождаются работой переводчика. Мужчине грозит до 1,5 млн рублей штрафа.
Ольга Плеханова.