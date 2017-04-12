Бывший таможенник оштрафован на 1 млн рублей за взятку

Таможенный инспектор таможенного поста новосибирского аэропорта «Толмачёво» в августе 2014 года предложил директору коммерческой фирмы перечислить на банковскую карту последнего деньги за общее покровительство по службе.

С октября 2014 по декабрь 2015 года мужчина получил от директора деньги в размере 107 000 рублей за решение вопросов в таможенном оформлении поступающего товара.

Работник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ленинский районный суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 млн 78 тысяч рублей.