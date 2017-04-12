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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бывший таможенник оштрафован на 1 млн рублей за взятку

Таможенный инспектор таможенного поста новосибирского аэропорта «Толмачёво» вымогал деньги у директора коммерческой фирмы за общее покровительство по службе, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Таможенный инспектор таможенного поста новосибирского аэропорта «Толмачёво» в августе 2014 года предложил директору коммерческой фирмы перечислить на банковскую карту последнего деньги за общее покровительство по службе.

С октября 2014 по декабрь 2015 года мужчина получил от директора деньги в размере 107 000 рублей за решение вопросов в таможенном оформлении поступающего товара.

Работник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ленинский районный суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 млн 78 тысяч рублей.

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