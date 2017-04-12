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07:23 (мск), источник: Newtimes.kz

В ВКО готовятся ко второй волне паводков

Аким ВКО Даниал Ахметов поручил специалистам подготовить точный прогноз притока талых вод в Бухтарминское и Шульбинское водохранилища, чтобы не допустить их интенсивного наполнения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Инфоцентр региона.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщил на совещании руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров, снег остался лишь в стокоформирующих зонах горных участков, что не исключает разливов рек в конце месяца.

Специалисты принимают меры, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов: откачивают талую воду, производят профилактические взрывы на месте ледовых заторов и другие работы.

Более 16 тысяч жителей паводкоопасных участков получили разъяснения о том, как действовать при угрозе наводнения.

«Руководители районов и городов сообщили о том, что первая волна паводкоопасного периода прошла без осложнений. Круглосуточный контроль не прекращается, потому что часть рек еще не освободилась ото льда, а в мае ожидается приток талой воды с гор. Даниал Ахметов поручил держать ситуацию на контроле, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия», ― отметили в акимате.

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