В ВКО готовятся ко второй волне паводков

Как сообщил на совещании руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров, снег остался лишь в стокоформирующих зонах горных участков, что не исключает разливов рек в конце месяца.

Специалисты принимают меры, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов: откачивают талую воду, производят профилактические взрывы на месте ледовых заторов и другие работы.

Более 16 тысяч жителей паводкоопасных участков получили разъяснения о том, как действовать при угрозе наводнения.

«Руководители районов и городов сообщили о том, что первая волна паводкоопасного периода прошла без осложнений. Круглосуточный контроль не прекращается, потому что часть рек еще не освободилась ото льда, а в мае ожидается приток талой воды с гор. Даниал Ахметов поручил держать ситуацию на контроле, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия», ― отметили в акимате.