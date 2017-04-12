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07:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Хабаровчанин открыл стрельбу в одной из гостиниц Владивостока

Пьяный мужчина крушил мебель и угрожал приехавшим на вызов полицейским.

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Житель Хабаровска устроил дебош в гостинице на улице Садовая во Владивостоке. Пьяный мужчина повредил мебель в номере и открыл стрельбу из травматического пистолета. Приехавшим на вызов полицейским не сразу удалось утихомирить разбушевавшегося постояльца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

При виде стражей порядка злоумышленник направил в сторону сполицейских пистолет. Действуя по инструкции, сотрудник вневедомственной охраны произвел предупредительный выстрел в пол. Однако правонарушитель проигнорировал предупреждение, закрылся в номере и начал выкрикивать угрозы о намерении взорвать гостиницу. В целях безопасности постояльцев и персонала гостиницы бойцы Росгвардии эвакуировали из нее 10 человек.

Когда переговоры по добровольной сдаче оружия не увенчались успехом, было принято решение о проведении силового задержания. В ходе совместной операции сотрудники Росгвардии и городского отдела МВД профессионально провели задержание правонарушителя. У задержанного был изъят травматический пистолет. В настоящий момент проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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