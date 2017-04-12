В Уфе в центре города пешеход попал под колеса авто

По словам автора, ДТП произошло возле дома по адресу Ленина, 5, в 8:20. Также, он сообщает, что пострадавший остался жив.

Тем не менее на фото можно заметить скорую помощь — можно предположить, что сбитый пешеход все же пострадал. А вот чего на фото не заметно, так это автомобиля, под который попал незадачливый пострадавший. Не исключено, что виновник скрылся с места ДТП.