Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
07:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в центре города пешеход попал под колеса авто

Только что в Уфе под колеса авто попал пешеход. Фото попало в группу БашДТП.

По словам автора, ДТП произошло возле дома по адресу Ленина, 5, в 8:20. Также, он сообщает, что пострадавший остался жив.

Тем не менее на фото можно заметить скорую помощь — можно предположить, что сбитый пешеход все же пострадал. А вот чего на фото не заметно, так это автомобиля, под который попал незадачливый пострадавший. Не исключено, что виновник скрылся с места ДТП.

Подробности выясняются, ProUfu.ru следит за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь