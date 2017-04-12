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07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пенсионерка «сняла порчу» за 21 тысячу рублей

Доверчивую женщину от очередного обмана спас работник банка.

Полицейские проверяют очередную историю с мошенничеством, которая приключилась с пожилой жительницей Нефтекамска. К стражам порядка обратилась дочь обманутой пенсионерки, которая в очередной раз собиралась перечислить 40 тысяч рублей на неизвестный счет.

Оказывается, женщину на протяжении долгого времени шантажировал мошенник, уверявший, что на ней лежит порча и ей срочно нужно от нее избавиться. Якобы он мог помочь, но для этого ему необходимы деньги.

— Доверчивая гражданка побежала в банк и перевела на названный счет 21 тысячу рублей. Но звонки на этом не прекратились. Запугивая страшными историями, аферисты затребовали еще 50 тысяч рублей. К счастью, попытку бабушки перевести оставшиеся на ее сберкнижке 40 тысяч рублей помешал работник банка, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту мошенничества и собираются возбудить уголовное дело.

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