В Екатеринбурге во дворе сгорели две иномарки

В ночь на 12 апреля 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома № 1 на улице Пионеров сгорели Ford Fiesta и Subaru Impreza.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в Пионерском микрорайоне поступило в 1.31. Огонь охватил 8 «квадратов». На месте работали 12 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен в 2.17.