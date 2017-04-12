В Новосибирске за тройное покушение на убийство под суд идёт девушка 16 лет

Следователи завершили расследование по обвинению 16-летней жительницы Новосибирска. Её задержали с поличным в квартире потерпевших.

«По версии следствия, 31 октября 2016 года обвиняемая и её сверстник проникли в квартиру Ленинского района, чтобы похитить деньги, ювелирные изделия и банковскую карту,» — рассказали в «Интерфакс-Сибирь».

В квартире в тот момент была 80-летняя жительница Новосибирска и её внук 11 лет.

Подростки не менее 16 раз ударили пенсионерку деревянной битой, а мальчика как минимум 3 раза ударили ножом. Во время их нападения вернулась хозяйка квартиры 41 года, которую злоумышленники несколько раз ударили топором.

На крики пострадавших прибежали соседи, которые помешали им завершить преступление. Подоспевшие на помощь соседи задержали девушку, которую передали приехавшему наряду полиции. Её сообщник успел скрыться, но его вскоре задержали.

Не смотря на серьёзные повреждения, все потерпевшие выжили, благодаря медицинской помощи.