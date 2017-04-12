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08:22 (мск), источник: Volga News

Транспортные полицейские Сызрани изъяли и выпустили в Волгу 850 незаконно выловленных раков

Запретные сроки вылова раков с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября.

В понедельник и вторник, 10 и 11 апреля, сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту Сызрани выявлены двое жителей Самарской области, которые осуществляли незаконный вылов раков в акватории р. Волга с использованием многозаходных ловушек, относящихся к запрещенным орудиям лова, сообщили в пресс-службе Сызранского ЛОМВД РФ на транспорте.

В ходе осмотра у задержанных обнаружены 12 и 5 многозаходных ловушек соответственно.

«С их помощью мужчины выловили более 850 раков, которые были выпущены полицейскими в естественную среду обитания, — сообщают правоохранители. — Подозреваемые в браконьерстве сознались в содеянном, в настоящее время в их отношении отделением дознания Сызранского линейного отдела проводится проверка, устанавливается размер причиненного водным биоресурсам ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовных дел».

Транспортная полиция напоминает, что при любительском и спортивном рыболовстве на водных объектах рыбохозяйственного значения Самарской области установлены запретные сроки вылова раков с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября.

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