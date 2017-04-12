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09:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшетском районе ищут водителя машины, сбившего подростка

В Тайшетском районе полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который допустил наезд на 15-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Как сообщает 12 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, в результате которого был травмирован девятиклассник, произошло на ул. Нагорной в Бирюсинске 11 апреля в 22:20. Автомобилист не оказал помощи пострадавшему и уехал с места дорожной аварии.

Полицейские призывают скрывшегося водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для выяснения объективной картины произошедшего. Граждан, обладающих любой информацией о дорожном происшествии полиция просит обратиться по телефонам: 8 (395−63) 2−43−33, 2−03−76, «02» (102 с мобильного).

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