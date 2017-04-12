В Тайшетском районе ищут водителя машины, сбившего подростка
В Тайшетском районе полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который допустил наезд на 15-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
В Тайшетском районе полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который допустил наезд на 15-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Как сообщает 12 апреля 2017 года
Полицейские призывают скрывшегося водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для выяснения объективной картины произошедшего. Граждан, обладающих любой информацией о дорожном происшествии полиция просит обратиться по телефонам: 8 (395−63) 2−43−33, 2−03−76, «02» (102 с мобильного).