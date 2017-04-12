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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

На станции Екатеринбург-Сортировочный из цистерны вытек бензин

Сегодня ночью на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный при формировании состава обнаружили течь бензина из цистерны. Сотрудники Свердловской железной дороги отбуксировали ее на запасные пути для перекачки бензина.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия направили пожарный поезд. На месте дежурили оперативная группа МЧС и автоцистерна. В пресс-службе подчеркнули, что никакой опасности для окружающей среды и населения нет.

«Утром сотрудники Свердловской железной дороги завершили перекачку бензина на станции Екатеринбург-Сортировочный. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 16 человек личного состава, три единицы техники, из них от МЧС России восемь человек личного состава, две единицы техники», — сообщили в пресс-службе.

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