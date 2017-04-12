На станции Екатеринбург-Сортировочный из цистерны вытек бензин

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия направили пожарный поезд. На месте дежурили оперативная группа МЧС и автоцистерна. В пресс-службе подчеркнули, что никакой опасности для окружающей среды и населения нет.

«Утром сотрудники Свердловской железной дороги завершили перекачку бензина на станции Екатеринбург-Сортировочный. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 16 человек личного состава, три единицы техники, из них от МЧС России восемь человек личного состава, две единицы техники», — сообщили в пресс-службе.