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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Краснокамска подозревают в ограблении дачи в Кировском районе

Полиция вычислила возможного преступника и задержала на месте.

Сообщение о краже из дачного дома поступило 12 апреля в отдел полиции Кировского района Перми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Неизвестный, разобрав оконный блок, проник в помещение и пытался похитить личное имущество заявителя.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего жителя Краснокамска. Задержанный признался в содеянном. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.

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