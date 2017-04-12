Жителя Краснокамска подозревают в ограблении дачи в Кировском районе
Полиция вычислила возможного преступника и задержала на месте.
Полиция вычислила возможного преступника и задержала на месте.
Сообщение о краже из дачного дома поступило 12 апреля в отдел полиции Кировского района Перми, сообщает
Неизвестный, разобрав оконный блок, проник в помещение и пытался похитить личное имущество заявителя.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего жителя Краснокамска. Задержанный признался в содеянном. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.