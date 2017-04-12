Экс-глава ГИБДД Кудымкара осужден за причинение смерти по неосторожности

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как ранее сообщал «Ъ», событие преступления произошло в мае прошлого года. На трассе Кудымкар-Пожва полицейский, не справившись с управлением автомобиля, выехал на обочину дороги и врезался в дерево.

За руль, как утверждает следствие, Виктор Трушников сел будучи в нетрезвом состоянии. В результате аварии погиб находившийся в машине пассажир — оперуполномоченный Юсьвинского отдела полиции Дмитрий Вахнин. После аварии Виктора Трушникова уволили из органов внутренних дел.