Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
10 «глупых» вопросов о раке
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области судят вахтовика за подрыв экс-судьи

Первый заместитель прокурора Омской области 10 апреля 2017 года утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего Виктора Шумова.

Напомним, утром 26 апреля 2016 года в Большеречье произошел взрыв автомобиля УАЗ, в котором находился бывший председатель районного суда 69-летний Газиз Хайрулин. Подозреваемый в организации подрыва был задержан в июле.

Оказалось, что судью мужчина решил взорвать в отместку за пасынка, на которого по совету судьи Хайрулина было написано заявление в правоохранительные органы, вылившееся впоследствии в уголовное дело за разбой и прочие преступления. Для мести Виктор Шумов установил под днище автомобиля экс-судьи взрывное устройство, состоящее из ручной гранаты и взрывателя, соединив предохранительное кольцо взрывателя с карданным валом автомобиля. Взрывчатка сработала около 8:00, когда Газиз Хайрулин начал движение задним ходом. В результате он получил оскольчато-взрывную травму правой руки, кроме того, был значительно поврежден и автомобиль.

Хайрулин получил травму руки, но изначально обратился только в поликлинику, так как принял взрыв за поломку машины. Позже он обнаружил элементы взрывного устройства и позвонил в полицию. В свою очередь, Шумов, учитывая вахтовую работу, на следующий день после взрыва уехал на работу в Тюменскую область.

Органами предварительного расследования Виктор Шумов обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов).

Вину в совершении преступлений Виктор Шумов не признал.

Сегодня, 12 апреля, после вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Большереченский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Более 80 ключевых политиков Бразилии подозревают в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь