В Омской области судят вахтовика за подрыв экс-судьи

Напомним, утром 26 апреля 2016 года в Большеречье произошел взрыв автомобиля УАЗ, в котором находился бывший председатель районного суда 69-летний Газиз Хайрулин. Подозреваемый в организации подрыва был задержан в июле.

Оказалось, что судью мужчина решил взорвать в отместку за пасынка, на которого по совету судьи Хайрулина было написано заявление в правоохранительные органы, вылившееся впоследствии в уголовное дело за разбой и прочие преступления. Для мести Виктор Шумов установил под днище автомобиля экс-судьи взрывное устройство, состоящее из ручной гранаты и взрывателя, соединив предохранительное кольцо взрывателя с карданным валом автомобиля. Взрывчатка сработала около 8:00, когда Газиз Хайрулин начал движение задним ходом. В результате он получил оскольчато-взрывную травму правой руки, кроме того, был значительно поврежден и автомобиль.

Хайрулин получил травму руки, но изначально обратился только в поликлинику, так как принял взрыв за поломку машины. Позже он обнаружил элементы взрывного устройства и позвонил в полицию. В свою очередь, Шумов, учитывая вахтовую работу, на следующий день после взрыва уехал на работу в Тюменскую область.

Органами предварительного расследования Виктор Шумов обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов).

Вину в совершении преступлений Виктор Шумов не признал.

Сегодня, 12 апреля, после вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Большереченский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.