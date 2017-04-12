В Уфе водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Авария произошла утром 11 апреля. На улице Рихарда Зорге напротив 45 дома12-летняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель легковушки не заметил девочку и сбил ее с ног. Помочь виновник ДТп не захотел и скрылся с места происшествия.

— Девочка с травмами обратилась в травмпункт и после оказания медицинской помощи была отпущена домой, — рассказали в уфимской ГИБДД.

Спустя несколько часов дорожные полицейские башкирской столицы нашли и задержали водителя. Им оказался 44-летний уроженец Уфимского района, который был за рулем Мицубиси Аутлендер. На виновника аварии составлен административный протокол.