Контрольная закупка: хабаровчане снова жалуются на продажу «фанфуриков» в киосках
Действительно ли в указанной точке продают спиртосодержащие жидкости, проверят органы.
Действительно ли в указанной точке продают спиртосодержащие жидкости, проверят органы.
Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.
Жители Хабаровска сообщают о предположительно незаконной продаже спиртосодержащей продукции в одном из городских киосков. Сотрудники полиции планируют провести проверку данного объекта, сообщила корр. ИА AnurMedia сотрудник
Ранее в
«Участковому звонили, ставили в известность, но реакции никакой, попросили сделать нам самим контрольную закупку. Убедительная просьба
Нужно заметить, что продажа подобного спиртосодержащего средства нарушает ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Журналисту агентства, попробовавшему совершить «контрольную закупку» в указанном киоске, заветный для некоторых флакончик не продали.
— Нет у нас «Вита-Септ», и никогда не было, — уверила корреспондента продавец.
Однако в УМВД города сообщили, что в органы уже поступила информация о возможном незаконном обороте спиртосодержащей продукции в данном киоске.
— Сотрудниками отдела полиции № 4 инициируют проверку данного объекта. В течении нескольких дней данная торговая точка будет проверена. Если будет обнаружена спиртосодержащая продукция, она будет изъята, — рассказала сотрудник