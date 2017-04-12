Контрольная закупка: хабаровчане снова жалуются на продажу «фанфуриков» в киосках

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Жители Хабаровска сообщают о предположительно незаконной продаже спиртосодержащей продукции в одном из городских киосков. Сотрудники полиции планируют провести проверку данного объекта, сообщила корр. ИА AnurMedia сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Ранее в Instagram-аккаунте «Хабаровск Место происшествия» появилось сообщение, что возле остановки «Судоверфь» на улице Краснореченской в продуктовом киоске продают лосьон «Вита-Септ», который является на 95% спиртосодержащим.

«Участковому звонили, ставили в известность, но реакции никакой, попросили сделать нам самим контрольную закупку. Убедительная просьба как-то повлиять на работу вышеуказанного киоска, ведь это отрава!» — пишет возмущенная хабаровчанка.

Нужно заметить, что продажа подобного спиртосодержащего средства нарушает ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Журналисту агентства, попробовавшему совершить «контрольную закупку» в указанном киоске, заветный для некоторых флакончик не продали.

— Нет у нас «Вита-Септ», и никогда не было, — уверила корреспондента продавец.

Однако в УМВД города сообщили, что в органы уже поступила информация о возможном незаконном обороте спиртосодержащей продукции в данном киоске.