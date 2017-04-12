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10:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Контрольная закупка: хабаровчане снова жалуются на продажу «фанфуриков» в киосках

Действительно ли в указанной точке продают спиртосодержащие жидкости, проверят органы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Жители Хабаровска сообщают о предположительно незаконной продаже спиртосодержащей продукции в одном из городских киосков. Сотрудники полиции планируют провести проверку данного объекта, сообщила корр. ИА AnurMedia сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Ранее в Instagram-аккаунте «Хабаровск Место происшествия» появилось сообщение, что возле остановки «Судоверфь» на улице Краснореченской в продуктовом киоске продают лосьон «Вита-Септ», который является на 95% спиртосодержащим.

«Участковому звонили, ставили в известность, но реакции никакой, попросили сделать нам самим контрольную закупку. Убедительная просьба как-то повлиять на работу вышеуказанного киоска, ведь это отрава!» — пишет возмущенная хабаровчанка.

Нужно заметить, что продажа подобного спиртосодержащего средства нарушает ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Журналисту агентства, попробовавшему совершить «контрольную закупку» в указанном киоске, заветный для некоторых флакончик не продали.

— Нет у нас «Вита-Септ», и никогда не было, — уверила корреспондента продавец.

Однако в УМВД города сообщили, что в органы уже поступила информация о возможном незаконном обороте спиртосодержащей продукции в данном киоске.

— Сотрудниками отдела полиции № 4 инициируют проверку данного объекта. В течении нескольких дней данная торговая точка будет проверена. Если будет обнаружена спиртосодержащая продукция, она будет изъята, — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

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