Буйный хабаровчанин устроил стрельбу в Приморье

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. На требование прекратить стрельбу мужчина ответил отказом, высказывая угрозы в адрес полицейских», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже 32-летний житель Хабаровска был доставлен в отдел полиции для разбирательства. У него изъяли травматический пистолет.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.