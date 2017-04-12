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10:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Буйный хабаровчанин устроил стрельбу в Приморье

Приезжий постоялец гостиницы, расположенной на улице Садовая в городе Партизанск, устроил дебош. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, повредил мебель в номере и открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. На требование прекратить стрельбу мужчина ответил отказом, высказывая угрозы в адрес полицейских», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже 32-летний житель Хабаровска был доставлен в отдел полиции для разбирательства. У него изъяли травматический пистолет.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

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