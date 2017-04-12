На Урале проверяют незаконные действия похоронщиков и их связь с полицией

В Екатеринбурге началась проверка законности действий одной из фирм, предоставляющих ритуальные услуги, после того, как в СМИ появилась информация о возможном сговоре похоронщиков с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По предварительной информации, через несколько минут после смерти женщины её родственники вызвали скорую, им позвонил представившийся сотрудником полиции человек и предложил воспользоваться услугами конкретной ритуальной фирмы. Прокуратура намерена установить, имела ли право ритуальная фирма заниматься организацией похорон, и выходил ли на контакт с родственниками умершей сотрудник полиции. Также будет установлено, в какое подразделение УМВД Екатеринбурга обратились медики после того, как к ним поступила информация о смерти гражданки.

Ранее в местных СМИ появилась информация о возможной связи сотрудников скорой помощи, полиции и ритуальной фирмы. По данным издания URA.RU родственники позвонили в скорую и сразу после этого им перезвонил человек представившийся полицейским и сообщил, что к ним придёт человек из муниципальной ритуальной фирмы, с которым надо сотрудничать. Он действительно подошёл и предложил составить договор. Следом за ним пришёл участковый. В тот день они заплатили аванс, а на следующий день родственники отправились в ритуальную фирму, где им насчитали крупную сумму за организацию похорон. Более того, выяснилось, что права на участок земли для захоронения оспаривает другая женщина. Заподозрив неладное, родственники стали записывать на видео, происходящее в офисе ритуальной фирмы. В итоге, договор был расторгнут и им вернули внесённые ранее средства.

Также данная информация проверяется сотрудниками собственной безопасности МВД.

Ранее в Екатеринбурге СМИ уже сообщали об аналогичных ситуациях. Так, 7 марта 2017 года по отрицательным мотивам из органов внутренних дел была уволена сотрудница полиции, которую заподозрили в связях с ритуальными агентствами, в которые она передавала информацию сразу после того как получала сигнал о смерти гражданина. По данным источников издания Е1.RU, директор похоронщиков купил ей квартиру за слив информации и вербовку новых сотрудников, а в отношении бывшей сотрудницы возбуждено дело по коррупционной статье.

Всего, по данным издания, за период 2015 — 2016 годов по материалам сыщиков отдела собственной безопасности из органов внутренних дел по отрицательным мотивам были уволены пятеро сотрудников за то, что незаконно взаимодействовали с коммерческими структурами в плане предоставления им сведений об умерших гражданах.