В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП с участием трамвая и «шестерки»: по предварительным данным, легковушка подрезала общественный транспорт

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло накануне, 11 апреля, около 18.00 напротив дома № 9 по ВИЗ бульвару. Водитель трамвая при движении по бульвару со стороны улицы Московская в сторону улицы Мельникова, при начале движения на разрешающий сигнал светофора, применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с «шестеркой».

В результате резкого торможения в трамвае произошло падение пассажира — женщины 1954 года рождения, она получила ушиб ребер, и бригадой «скорой помощи» была доставлена в ГКБ № 36.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится дознание. Для выяснения всех обстоятельств случившегося требуется помощь очевидцев.

Госавтоинспекция просит свидетелей данного происшествия позвонить по телефону: 8−906−632−43−67. Конфиденциальность гарантируется.