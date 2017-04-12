Трамваи на северо-западе Челябинска встали из-за самочувствия пассажира
Для горожанина вызвали скорую помощь.
Для горожанина вызвали скорую помощь.
Движение трамваев на
Проблемы со здоровьем неожиданно возникли у пассажира маршрута № 22. Вагон остановился на пересечении проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Для мужчины вызвали скорую помощь.
Движение трамваев со стороны кольца на улице Чичерина временно закрыто. Трамваи маршрутов № 15, 16, 17, 22 направляются до Першино, маршрутов № 14 и 19 — до центра.