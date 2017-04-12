Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы

Карантин по бешенству объявлен на юго-востоке Москвы. Соответствующее распоряжение мэра Сергея Собянина размещено на портале mos.ru.

Опасный вирус был выявлен в Некрасовке 8 апреля у домашнего животного.

На период карантина запрещается проводить в указанном районе выставки собак и кошек, торговать питомцами и вывозить их за территорию Некрасовки. Ограничительные меры будут действовать до 9 июня.