Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы
Зафиксирован случай заражения домашнего животного.
Зафиксирован случай заражения домашнего животного.
Карантин по бешенству объявлен на
Опасный вирус был выявлен в Некрасовке 8 апреля у домашнего животного.
На период карантина запрещается проводить в указанном районе выставки собак и кошек, торговать питомцами и вывозить их за территорию Некрасовки. Ограничительные меры будут действовать до 9 июня.
Осенью прошлого года в районе Отрадное объявили карантин по бешенству