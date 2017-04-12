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10:49 (мск), источник: Мослента

Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы

Зафиксирован случай заражения домашнего животного.

Карантин по бешенству объявлен на юго-востоке Москвы. Соответствующее распоряжение мэра Сергея Собянина размещено на портале mos.ru.

Опасный вирус был выявлен в Некрасовке 8 апреля у домашнего животного.

На период карантина запрещается проводить в указанном районе выставки собак и кошек, торговать питомцами и вывозить их за территорию Некрасовки. Ограничительные меры будут действовать до 9 июня.

Осенью прошлого года в районе Отрадное объявили карантин по бешенству из-за домашнего кота, который покусал семерых человек. Позже выяснилось, что зверь не имел прививки против этого заболевания, но при этом все лето провел со своими хозяевами на даче. Изменения в поведении питомца они заметили только в середине октября. Спасти его не удалось.

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