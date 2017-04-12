Банда «гаражных воров» предстанет перед судом в Хабаровске

В краевом центре окончено расследование дела группы «гаражных воров», которые с октября по декабрь 2016 года похищали имущество из ГСК, сообщает портал «Губерния». Общий ущерб, заявленный потерпевшими, составил более миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Боксы обчищали два человека. Так, в кооперативе № 125 на территории жилмассива Большая — Вяземская злоумышленники вскрыли сразу три гаража, украв из них колеса. На улице Сигнальной из бокса были похищены авторезина, инструмент и 30 мужских курток, а в кооперативе недалеко от остановки «51-я школа» напарники поживились инструментом и туристическим снаряжением.

В списке похищений есть и угон: из бокса на улице Ясной пропала «Тойота Серф». Позже ее нашли брошенной у Березовки.

Распродавать добычу ворам помогал третий участник группы — имущество свозилось в его частный дом на улице Пархоменко. Известно, что краденая авторезина оказывалась в шиномонтажных мастерских.

Взломом гаражей занимался лидер банды: 41-летний главарь умеет вскрывать ригельные замки при помощи обточенной отвертки.