В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали два человека

Вечером 11 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Зенитчиков — Палисадной произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 42-летняя женщина — водитель Audi при повороте налево не уступила дорогу встречному ВАЗ-2110. От удара иномарку откинуло на припаркованный Daewoo Matiz.