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09:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали два человека

Аварию устроила автоледи.

Вечером 11 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Зенитчиков — Палисадной произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 42-летняя женщина — водитель Audi при повороте налево не уступила дорогу встречному ВАЗ-2110. От удара иномарку откинуло на припаркованный Daewoo Matiz.

У автоледи диагностировали перелом грудины, у 22-летнего водителя ВАЗа — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб колена.

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