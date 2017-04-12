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09:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми за три месяца под колёсами машин погибли три пешехода

Ещё 126 человек получили травмы в результате наезда автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Три пешехода погибли в Перми под колёсами машин в первом квартале этого года. За этот период в краевой столице инспекторы ГИБДД зафиксировали 125 ДТП, связанных с наездом на людей. В результате 126 человек получили различный травмы.

Как сообщили в краевом УГИБДД, в большинстве таких аварий виноваты водители. Так, больше половины наездов на пешеходов (56%) произошло потому, что водители не предоставили им преимущество при движении на нерегулируемых пешеходных переходах. В 19% ДТП виноваты сами пешеходы, которые переходили дорогу на красный свет. Часть наездов на пешеходов (8%) произошли в результате движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора либо при совершении поворота (16%).

С 14 по 23 апреля ГИБДД проведёт в Перми профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно направлено на снижение аварийности с участием пешеходов. Инспекторы ДПС уделят большое внимание пресечению грубых нарушений пешеходами и водителями, не пропускающими их на переходе.

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