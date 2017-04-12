На пермских коллекторов в 2016 году заведено шесть уголовных дел

Уголовные дела возбуждались по различным статьям: вымогательство, мошенничество, побои, клевета, угроза убийством и самоуправство.

Отметим, что по количеству жалоб на коллекторов по данным на февраль 2017 года Пермский край в рейтинге Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств занимает седьмое место.

В конце 2016 года в силу вступил федеральный закон, регулирующий деятельность коллекторских агентств, по которому все агентства, взыскивающие долги, должны легализовать свою деятельность. По данным УФССП по Пермскому краю, с начала этого года в Пермском крае лишь два агентства получили это разрешение.

Но даже тем коллекторам, которые прошли отбор, сегодня запрещается причинять вред должнику, применять к нему физическую силу, угрожать, а также уничтожать или повреждать имущество. Также они немеют права воздействовать на должника через работодателя или родственников, общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов — в выходные, встречаться с должниками более одного раза в неделю и общаться по телефону — больше одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.