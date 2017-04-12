Пьяный пермяк избил бутылкой знакомого
11 апреля ночью на улице Мира ранее судимый мужчина поругался со своим знакомым и избил его стеклянной бутылкой по голове.
11 апреля ночью на улице Мира ранее судимый мужчина поругался со своим знакомым и избил его стеклянной бутылкой по голове.
Пострадавший — мужчина 1980 года рождения — был госпитализирован с различными травмами головы. 35-летний подозреваемый был задержан полицейскими.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.