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09:47 (мск), источник: Новости Перми

Пьяный пермяк избил бутылкой знакомого

11 апреля ночью на улице Мира ранее судимый мужчина поругался со своим знакомым и избил его стеклянной бутылкой по голове.

Пострадавший — мужчина 1980 года рождения — был госпитализирован с различными травмами головы. 35-летний подозреваемый был задержан полицейскими.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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