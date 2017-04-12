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10:01 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев высели из-за долгов, и они бросили в квартире 25 кошек

В квартире также находился попугай.

В Самаре сотрудники приюта «Надежда» ищут хозяев для кошек, которых хозяева бросили в квартире. Самих жильцов выселили из-за долгов перед банком. Квартира находилась в залоге, и кредитное учреждение забрало ее в счет погашения займа. Устраивать судьбу кошек пришлось приставу.

— Всего в квартире было 25 кошек. Без еды они провели почти неделю. Хозяйка не выходила на связь. Тогда пристав позвонил в наш приют, более того, он довез их до пункта временного содержания, — рассказала директор «Надежды» Амаль Баева.
По ее словам, в квартире также находился попугай. Его забрали к себе соседи. Также удалось пристроить 17 кошек. Осталось найти дом для оставшихся восьми, пишет 63.ру.

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