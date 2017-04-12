В Красноярском крае главу поселка заподозрили в растрате

Прокуратура проверила законность расходования бюджетных средств на погашение задолженности за электроэнергию, потребленную котельными ООО «Северный энергетический комплекс». Это муниципальные объекты, но они переданы компании по концессионному соглашению.

Глава поселка принял решение перечислить энергетикам почти шесть миллионов рублей в счет оплаты задолженности «СевЭКО». Однако «Северный энергетический комплекс» оказывает жилищно-коммунальные услуги по тарифам, в которые затраты на электроснабжение уже заложены.

— Действия главы поселка противоречат принципу эффективности использования бюджетных средств. Прокуратурой района внесено представление об исключении объектов ЖКХ, переданных ООО «СевЭКО», из договора электроснабжения. Кроме того, проводится проверка экономической обоснованности утвержденных юридическим лицом тарифов и законности расходования денежных средств ООО «Северный энергетический комплекс», — заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело в отношении главы Мотыгина возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Как уточнили «РГ» в районной администрации, сейчас он продолжает исполнять свои обязанности.