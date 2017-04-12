Срок расследования уголовного дела по «Гринфлайту» продлили на два месяца

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, срок следствия по уголовному делу, возбужденному в июле 2016 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), истекал 14 апреля. Было принято решение продлить его до 14 июня.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению местонахождения дольщиков с целью допроса их в качестве потерпевших», — уточнили в ведомстве.

Дольщиков, которые пострадали от действий руководства «Гринфлайта», но еще не числятся потерпевшими, призывают обратиться с заявлением в ГУ МВД по Челябинской области. Записаться на прием можно по телефонам: (351)733−13−32, 733−18−84, 733−18−85.

Как уже сообщало агентство, ООО «Гринфлайт» в 2015 году заморозил строительство 29 домов в шести микрорайонах жилого района «Академ Riverside», а также двух домов в микрорайоне № 29 в Калининском и Центральном районах. В июле 2016 года в отношении ООО «Гринфлайт» было возбуждено уголовное дело на основании материалов, переданных прокуратурой Челябинска в органы предварительного расследования.

Ход расследования находится на постоянном контроле прокуратуры Челябинской области, а также контролируется руководством ГУ МВД России по Челябинской области.

Учредителю и директору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он обвиняется в совершении ряда сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам ООО «Гринфлайт».