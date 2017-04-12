В Башкирии горе-мать угнала автомобиль и оставила ребенка незнакомым людям
26-летняя жительница Белебея обратилась в полицию с просьбой найти её ребенка.
26-летняя жительница Белебея обратилась в полицию с просьбой найти её ребенка.
Она рассказала, что ее двухлетнего сына увез ее знакомый. К конечном итоге ребенка нашли у приятельницы этого знакомого, но обвинение в данной ситуации грозит только безответственной матери.
По предварительной версии, в тот день девушка отправилась в гости к соседу по общежитию вместе со своим сыном. Во время застолья к ним присоединился еще один приятель. В
Когда они вернулись из магазина, женщина оставила ребенка с приятелем и сказала, что вернется, как только заберет на наверху телефон. Напоследок она передала ему ключи от автомашины. Нерадивая мамаша долго не возвращалась, и мужчины решили отвезти мальчика к их приятельнице, а затем, на той же легковушке, отправились в соседний с Белебеем населенный пункт. По пути у молодых людей закончился бензин, и они бросили машину на обочине.
Сейчас ребенку ничего не угрожает,