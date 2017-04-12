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10:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии горе-мать угнала автомобиль и оставила ребенка незнакомым людям

26-летняя жительница Белебея обратилась в полицию с просьбой найти её ребенка.

Она рассказала, что ее двухлетнего сына увез ее знакомый. К конечном итоге ребенка нашли у приятельницы этого знакомого, но обвинение в данной ситуации грозит только безответственной матери.

По предварительной версии, в тот день девушка отправилась в гости к соседу по общежитию вместе со своим сыном. Во время застолья к ним присоединился еще один приятель. В какой-то момент женщина решила покурить. Она надела куртку своего приятеля и вышла на улицу со своим сыном, где встретила знакомых. Они сказали ей, что им нужно съездить в магазин за алкоголем. Внезапно девушка нашла в кармане чужой куртки ключи от машины своего приятеля.

Когда они вернулись из магазина, женщина оставила ребенка с приятелем и сказала, что вернется, как только заберет на наверху телефон. Напоследок она передала ему ключи от автомашины. Нерадивая мамаша долго не возвращалась, и мужчины решили отвезти мальчика к их приятельнице, а затем, на той же легковушке, отправились в соседний с Белебеем населенный пункт. По пути у молодых людей закончился бензин, и они бросили машину на обочине.

Сейчас ребенку ничего не угрожает, горе-мамаша находится под подпиской о невыезде. Её судьбу будет решать комиссия по делам несовершеннолетних. По этому делу возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

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