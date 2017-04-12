Жителей дома по ул. Победы в Тольятти напугал большой уж

Жители дома № 12 по ул. Победы обнаружили на днях во дворе большую змею и сообщили об этом спасателям, написал в среду, 12 апреля, на своей страничке в соцсети директор МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрей Дербенев.

Прибыв на место происшествия, спасатели отловили достаточно крупную рептилию. «Виновником беспокойства жильцов оказался весьма длинный и упитанный безобидный уж длиною более одного метра», — пояснил Андрей Дербенев.

Спасатели поместили ужа в пластиковый бокс и выпустили в лесном массиве Центрального района.