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10:35 (мск), источник: НИА Самара

Нерадивая самарчанка забыла трехлетнего сына на железнодорожной платформе

Ранее женщину ограничивали в родительских правах.

В Самаре сотрудники правоохранительных органов поставили перед соцслужбами вопрос о лишении молодой мамы родительских прав. Причиной стало то, что она оставила своего сына без присмотра на железной дороге. Об пишет 63.ru со ссылкой на начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Аллу Нечесову.
По ее словам, инцидент произошел 7 апреля. Трехлетнего мальчика полицейские нашли на платформе Речной в поселке Запанском. Позже выяснилось, что его мама в это время находилась у подруг.

В отношении женщины составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Но оказалось, что подобное с ней уже случалось. Более того, женщину ограничивали в родительских правах. Восстановили их в связи с тем, что женщина встала на путь исправления. Теперь же правоохранители поставили это под сомнение.

— Сейчас мы готовимся к операции «Дети России», в рамках которой будем посещать все неблагополучные семьи, проживающие вблизи железнодорожных путей и других транспортных объектов. Зачастую их дети остаются без присмотра, пока родители распивают алкоголь и развлекаются. Мы проверим, встали ли взрослые на путь исправления. Если нет — будем принимать соответствующие меры, — отметила Алла Нечесова.

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