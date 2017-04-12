Пьяный приятель рассек живот жителю Искитима после ссоры
11 апреля в Центральную районную больницу с ранением брюшной полости был доставлен 49-летний мужчина, врачи обратились в полицию, сообщает
11 апреля в Центральную районную больницу с ранением брюшной полости был доставлен 49-летний мужчина, врачи обратились в полицию, сообщает
Пьяный приятель рассек живот жителю Искитима после ссоры, сообщает
11 апреля в 01.20 часов в Центральную районную больницу из квартиры дома по улице Центральная в городе Искитиме был доставлен 49-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ранение брюшной полости.
Врачи обратились в полицию. Сотрудники полиции нашли основного подозреваемого — 52-летнего жителя Искитима, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Как оказалось, подозреваемый нанес удары ножом в живот приятелю после распития алкогольных напитков.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.