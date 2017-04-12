Пьяный приятель рассек живот жителю Искитима после ссоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

11 апреля в 01.20 часов в Центральную районную больницу из квартиры дома по улице Центральная в городе Искитиме был доставлен 49-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ранение брюшной полости.

Врачи обратились в полицию. Сотрудники полиции нашли основного подозреваемого — 52-летнего жителя Искитима, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Как оказалось, подозреваемый нанес удары ножом в живот приятелю после распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.