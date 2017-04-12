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10:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двое парней напали на новосибирца с газовым баллончиком

8 апреля возле дома на проспекте Карла Маркса к 26-летнему прохожему подошли двое неизвестных, которые потребовали отдать им сотовый телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Двое парней набросились на новосибирца с газовым баллончиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел 8 апреля возле дома на проспекте Карла Маркса. В 19.30 часов вечера к 26-летнему прохожему подошли двое неизвестных, которые потребовали отдать им сотовый телефон.

«Получив отказ, один из них достал газовый баллончик и распылил в лицо мужчине, а второй, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, выхватил у него телефон», — рассказали в полиции. После нападения мужчины скрылись.

Полиция нашла основных подозреваемых — 18-летнего и 23-летнего мужчин. У одного из молодых людей был обнаружен и изъят газовый баллончик. Как пояснили задержанные, похищенный телефон они продали, после чего отправились тратить деньги в один из баров Ленинского района. В настоящее время оперативники устанавливают место сбыта похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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