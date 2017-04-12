В Краснодаре мужчине дали 15 лет за нападение на полицейского
Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении Руслана Амагова, его признали виновным в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте оружия.
Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении Руслана Амагова, его признали виновным в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте оружия.
В суде установили, что 5 февраля 2016 двое полицейский находились в поселке Сергей Поле Лазаревского района города Сочи. Они обнаружили Амагова, который подозрительно себя вел. На требование предъявить документы мужчина достал оружие и выстрелил в полицейского. Второй сотрудники МВД, пытаясь задержать злоумышленника, трижды выстрелил из табельного оружия. Амагов скрылся, вскоре его задержали. Он ранил полицейского в предплечье, сообщает
Суд назначил мужчине наказание в 15 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу, сообщает