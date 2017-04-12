Движение поездов возле Барышевки восстановлено
Движение поездов возле г. Барышевка в Киевской области восстановлено. Об этом УНИАН сообщили в
Движение поездов возле г. Барышевка в Киевской области восстановлено. Об этом УНИАН сообщили в
«Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже», — отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, пассажиры в Барышевке заблокировали сегодня утром железнодорожные пути, протестуя таким образом против сокращения подвижного состава пригородных электропоездов.