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09:57 (мск), источник: УНИАН

Движение поездов возле Барышевки восстановлено

Движение поездов возле г. Барышевка в Киевской области восстановлено. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-западной железной дороги.

Источник: УНИАН

«Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже», — отметили в ведомстве.

Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.

Как сообщал УНИАН, пассажиры в Барышевке заблокировали сегодня утром железнодорожные пути, протестуя таким образом против сокращения подвижного состава пригородных электропоездов.

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