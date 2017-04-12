В Красноярском крае ликвидировали нефтяное пятно на Енисее
На юге Красноярского края в Минусинском районе завершились работы по ликвидации нефтерозлива в реку Енисей. Спасатели очистили акваторию от солярки, которая утекла по недосмотру водителя.
На юге Красноярского края в Минусинском районе завершились работы по ликвидации нефтерозлива в реку Енисей. Спасатели очистили акваторию от солярки, которая утекла по недосмотру водителя.
— В Енисей вылили две тонны солярки. Масляное пятно за ночь прошло несколько километров по течению. Сейчас розлив ликвидирован полностью, — сообщили «РГ» в краевом учреждении «Спасатель».
Пятно ГСМ обнаружили в районе села Топольки в минувшее воскресенье. Как выяснила полиция, виновный — 38-летний житель соседней Республики Хакасия,
Добавим, существовала опасность, что пятно ГСМ дойдет до города Минусинска. Ликвидацию последствий ЧП лично на контроле держал красноярский губернатор Виктор Толоконский.