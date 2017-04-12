В Красноярском крае ликвидировали нефтяное пятно на Енисее

— В Енисей вылили две тонны солярки. Масляное пятно за ночь прошло несколько километров по течению. Сейчас розлив ликвидирован полностью, — сообщили «РГ» в краевом учреждении «Спасатель».

Пятно ГСМ обнаружили в районе села Топольки в минувшее воскресенье. Как выяснила полиция, виновный — 38-летний житель соседней Республики Хакасия, из-за неисправности грузового автомобиля заехал в Енисей и разлил солярку. Теперь его привлекут к административной ответственности.

Добавим, существовала опасность, что пятно ГСМ дойдет до города Минусинска. Ликвидацию последствий ЧП лично на контроле держал красноярский губернатор Виктор Толоконский.