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11:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярском крае ликвидировали нефтяное пятно на Енисее

На юге Красноярского края в Минусинском районе завершились работы по ликвидации нефтерозлива в реку Енисей. Спасатели очистили акваторию от солярки, которая утекла по недосмотру водителя.

— В Енисей вылили две тонны солярки. Масляное пятно за ночь прошло несколько километров по течению. Сейчас розлив ликвидирован полностью, — сообщили «РГ» в краевом учреждении «Спасатель».

Пятно ГСМ обнаружили в районе села Топольки в минувшее воскресенье. Как выяснила полиция, виновный — 38-летний житель соседней Республики Хакасия, из-за неисправности грузового автомобиля заехал в Енисей и разлил солярку. Теперь его привлекут к административной ответственности.

Добавим, существовала опасность, что пятно ГСМ дойдет до города Минусинска. Ликвидацию последствий ЧП лично на контроле держал красноярский губернатор Виктор Толоконский.

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