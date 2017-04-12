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10:15 (мск), источник: ТАСС

Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста

Бывший глава Минэкономразвития, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, останется под арестом до 15 июля

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 15 июля срок домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля», — огласила решение судья Наталия Дударь.

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В ходе заседания следствие настаивало на продлении меры пресечения в связи с необходимостью получения результатов экспертиз. Кроме того, по словам следователя, также надо допросить более 15 свидетелей и предъявить обвинение в окончательной редакции.

Адвокаты вновь заявили, что считают домашний арест необоснованным, но если мера пресечения будет продлена, то просили разрешить экс-министру прогулки утром и вечером по два часа.

Сам Улюкаев заявил, что «с доводами суда не согласен».

Суд, выслушав позиции сторон, вынес решение, запретив Улюкаеву прогулки. Однако, как сообщил в суде следователь, бывшему главе Минэкономразвития разрешено посещать лечебно- реабилитационный центр.

Кроме того, из материалов дела стало известно о продлении срока предварительного расследования до 15 августа.

Защита Улюкаева обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Лариса Каштанова.

«Конечно, мы будем обжаловать данное постановление», — сказала защитник.

Комментарии
12
Оксана Поддубная
Я их всех пристрою. Надо еще Путину стукануть, чтобы гастербайтеру Игорьку мехтиеву-рагуленко не давал гражданства. Пусть едет пшекам джепы подтирать.
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Алексей
Вообще, почему домашний арест? Такие преступники должны содержатся в особых условиях, например, на даче у Медведева или в строго охраняемой зоне на Кипре, чтоб не сбежал.
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Падший Ангел
Оксанка, а ты в той зоне училкой? А АБшку куда определишь? Да и Козырь на его место все еще метит.
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