Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста
Бывший глава Минэкономразвития, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, останется под арестом до 15 июля
Бывший глава Минэкономразвития, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, останется под арестом до 15 июля
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 15 июля срок домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля», — огласила решение судья Наталия Дударь.
В ходе заседания следствие настаивало на продлении меры пресечения в связи с необходимостью получения результатов экспертиз. Кроме того, по словам следователя, также надо допросить более 15 свидетелей и предъявить обвинение в окончательной редакции.
Адвокаты вновь заявили, что считают домашний арест необоснованным, но если мера пресечения будет продлена, то просили разрешить
Сам Улюкаев заявил, что «с доводами суда не согласен».
Суд, выслушав позиции сторон, вынес решение, запретив Улюкаеву прогулки. Однако, как сообщил в суде следователь, бывшему главе Минэкономразвития разрешено посещать лечебно- реабилитационный центр.
Кроме того, из материалов дела стало известно о продлении срока предварительного расследования до 15 августа.
Защита Улюкаева обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Лариса Каштанова.
«Конечно, мы будем обжаловать данное постановление», — сказала защитник.