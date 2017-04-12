Тагильские дачники поймали подозреваемого в поджоге

ЧП произошло ранним утром 10 апреля. Председатель коллективного сада сообщил по телефону участковому, что вместе с другими садоводами удерживает подозрительного мужчину, который, по его словам, может быть причастен к поджогу дома. Прибывшие на место происшествие сотрудники правоохранительных органов установили, что минувшей ночью пьяный мужчина, взломав двери, проник в один из садовых домиков, принадлежащей 73-летней старушке, где смог поживиться только продуктами. Покидая дом, злоумышленник кинул на пороге окурок сигареты, а сам хотел забраться в соседний дом в надежде на более ценную добычу. Однако это ему не удалось, поскольку садоводы, заметив дым, вызвали пожарных. Пока огнеборцы тушили пожар, бдительные граждане обратили внимание на подозрительного мужчину, пытавшегося незаметно скрыться, задержали его и сообщили в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался ранее не судимый безработный 40-летний житель поселка Старатель. Своими действиями, в результате которых садовый домик выгорел полностью, он причинил пенсионерке ущерб в размере 500 тыс рублей. В отношении гражданина следствием возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.