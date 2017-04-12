Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Тагильские дачники поймали подозреваемого в поджоге

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле задержан мужчина, который мог устроить поджог в коллективном саду «Старатель-1».

ЧП произошло ранним утром 10 апреля. Председатель коллективного сада сообщил по телефону участковому, что вместе с другими садоводами удерживает подозрительного мужчину, который, по его словам, может быть причастен к поджогу дома. Прибывшие на место происшествие сотрудники правоохранительных органов установили, что минувшей ночью пьяный мужчина, взломав двери, проник в один из садовых домиков, принадлежащей 73-летней старушке, где смог поживиться только продуктами. Покидая дом, злоумышленник кинул на пороге окурок сигареты, а сам хотел забраться в соседний дом в надежде на более ценную добычу. Однако это ему не удалось, поскольку садоводы, заметив дым, вызвали пожарных. Пока огнеборцы тушили пожар, бдительные граждане обратили внимание на подозрительного мужчину, пытавшегося незаметно скрыться, задержали его и сообщили в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался ранее не судимый безработный 40-летний житель поселка Старатель. Своими действиями, в результате которых садовый домик выгорел полностью, он причинил пенсионерке ущерб в размере 500 тыс рублей. В отношении гражданина следствием возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тагильские дачники поймали подозреваемого в поджоге
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь