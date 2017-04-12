В Самарской области осудили мужчину, убившего соседа из-за замечания насчет выпивки

Было установлено, что в июне прошлого года мужчина, находясь во дворе своего дома, выпивал со знакомыми. Его сосед попросил прекратить распитие алкоголя. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. После этого Назоров зашел в дом, взял нож, и, выйдя на улицу, два раза ударил им соседа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.