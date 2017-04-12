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11:49 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области осудили мужчину, убившего соседа из-за замечания насчет выпивки

Кинельский районный суд вынес приговор Улугбеку Назорову, который обвинялся в убийстве соседа, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что в июне прошлого года мужчина, находясь во дворе своего дома, выпивал со знакомыми. Его сосед попросил прекратить распитие алкоголя. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. После этого Назоров зашел в дом, взял нож, и, выйдя на улицу, два раза ударил им соседа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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