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10:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Тавде с новогодней ночи ищут 16-летнюю школьницу

Зеленоглазую Анастасию.

Полицейские четвертый месяц ищут 16-летнюю Анастасию Жданову из Тавды. Школьница ушла из дома 1 января 2017 года и не вернулась, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Рост Насти — 150 сантиметров. Она плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, нижняя челюсть выдвинута вперед. Девушка очень общительна, легко входит в доверие, может назваться другим именем.

В день исчезновения школьница была одета в красную куртку с капюшоном. Сейчас она может ходить в весенней бирюзовой куртке, синих джинсах и темных тряпичных ботинках.

Следует отметить, что это не первое исчезновение Насти. Всем, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8 (34360)5−24−94, 8 (999)368−10−42, 8 (904)173−86−75 или 02.

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