В Тавде с новогодней ночи ищут 16-летнюю школьницу

Полицейские четвертый месяц ищут 16-летнюю Анастасию Жданову из Тавды. Школьница ушла из дома 1 января 2017 года и не вернулась, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Рост Насти — 150 сантиметров. Она плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, нижняя челюсть выдвинута вперед. Девушка очень общительна, легко входит в доверие, может назваться другим именем.