В Тавде с новогодней ночи ищут 16-летнюю школьницу
Зеленоглазую Анастасию.
Зеленоглазую Анастасию.
Полицейские четвертый месяц ищут 16-летнюю Анастасию Жданову из Тавды. Школьница ушла из дома 1 января 2017 года и не вернулась, сообщили «Уралинформбюро» в
Рост Насти — 150 сантиметров. Она плотного телосложения, глаза зеленые, волосы
В день исчезновения школьница была одета в красную куртку с капюшоном. Сейчас она может ходить в весенней бирюзовой куртке, синих джинсах и темных тряпичных ботинках.
Следует отметить, что это не первое исчезновение Насти. Всем, кто располагает