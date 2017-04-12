Полицейские 3 часа преследовали серийного вора на лыжах

Полицейские 3 часа шли за вором на лыжах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Члены садоводческого товарищества Новосибирского района «Надежда» поблагодарили полицейских за поимку дачного вора.

3 февраля в полицию обратился хозяин дачного участка в Плотниковском сельсовете и рассказал, что в его доме находится неизвестный. Вор произвел выстрел и потребовал выпустить его с участка, после чего уехал на лыжах.

Сотрудники раздольненского отдела полиции выехали на место происшествия и отправились за преступником. «После трехчасового преследования на лыжах, полицейские задержали злоумышленника в одном из дачных домов СНТ «Простор», — рассказали полицейские.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Новосибирской области. Как стало известно, ранее он украл в одном из дачных домов охотничье ружье, которым угрожал дачникам во время грабежа.

Полицейских, задержавших грабителя, наградили почетными грамотами.