Полицейские 3 часа преследовали серийного вора на лыжах
3 февраля в полицию обратился хозяин дачного участка и рассказал, что в его доме находится неизвестный. Вор угрожал оружием и скрылся с места происшествия на лыжах, сообщает
3 февраля в полицию обратился хозяин дачного участка и рассказал, что в его доме находится неизвестный. Вор угрожал оружием и скрылся с места происшествия на лыжах, сообщает
Полицейские 3 часа шли за вором на лыжах, сообщает
Члены садоводческого товарищества Новосибирского района «Надежда» поблагодарили полицейских за поимку дачного вора.
3 февраля в полицию обратился хозяин дачного участка в Плотниковском сельсовете и рассказал, что в его доме находится неизвестный. Вор произвел выстрел и потребовал выпустить его с участка, после чего уехал на лыжах.
Сотрудники раздольненского отдела полиции выехали на место происшествия и отправились за преступником. «После трехчасового преследования на лыжах, полицейские задержали злоумышленника в одном из дачных домов СНТ «Простор», — рассказали полицейские.
Подозреваемым оказался 41-летний житель Новосибирской области. Как стало известно, ранее он украл в одном из дачных домов охотничье ружье, которым угрожал дачникам во время грабежа.
Полицейских, задержавших грабителя, наградили почетными грамотами.