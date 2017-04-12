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10:48 (мск), источник: РИА Крым

В Алуште спасатели спустили с горы травмировавшегося парапланериста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). В Алуште спасатели оказали первую медицинскую помощь и сняли с горы травмировавшегося парапланериста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Оперативному дежурному ГКУ «Крым-СПАС» сообщили, что у подножия горы Южная Демерджи в районе конной базы парапланеристу, который повредил ногу и не может самостоятельно передвигаться, требуется помощь спасателей.

«Для оказания помощи к месту происшествия немедленно выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе четырех человек и спасатели Крымского регионального отделения «Россоюзспас», — рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что парапланерист, житель Симферополя 1976 года рождения, во время неудачного приземления повредил ногу (предположительно перелом). Совместными усилиями спасатели оказали первую помощь пострадавшему, наложив шину, и эвакуировали из горно-лесной зоны в селе Лучистом, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В пресс-службе отметили, что это уже не первый подобный случай: в прошлом году парапланерист травмировался на горе Ай-Петри.

«МЧС Крыма призывает жителей и гостей полуострова не испытывать судьбу без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности. В случае необходимости немедленно звонить по телефону «101» — предупредили в ведомстве.

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