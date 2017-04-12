В Алуште спасатели спустили с горы травмировавшегося парапланериста
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). В Алуште спасатели оказали первую медицинскую помощь и сняли с горы травмировавшегося парапланериста. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). В Алуште спасатели оказали первую медицинскую помощь и сняли с горы травмировавшегося парапланериста. Об этом сообщает
Оперативному дежурному ГКУ «Крым-СПАС» сообщили, что у подножия горы Южная Демерджи в районе конной базы парапланеристу, который повредил ногу и не может самостоятельно передвигаться, требуется помощь спасателей.
«Для оказания помощи к месту происшествия немедленно выехала группа спасателей Алуштинского
Оказалось, что парапланерист, житель Симферополя 1976 года рождения, во время неудачного приземления повредил ногу (предположительно перелом). Совместными усилиями спасатели оказали первую помощь пострадавшему, наложив шину, и эвакуировали из
В
«МЧС Крыма призывает жителей и гостей полуострова не испытывать судьбу без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности. В случае необходимости немедленно звонить по телефону «101» — предупредили в ведомстве.