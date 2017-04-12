В Армавире женщина покусала пристава

В Армавирский городской суд пришли мужчина и женщина в домашней одежде и без документов. Они заявили, что хотят поговорить с судьей, однако пристав попытался им объяснить, что это у них не получится. Посетители стали оскорблять пристава, он заявил, что за это предусмотрена административная ответственность. В итоге пристав сказал мужчине, что на него составят протокол об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). В ответ женщина набросилась на пристава, стала кусать его и призывать, чтобы знакомый скрылся, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Женщина несколько раз укусила пристава в предплечья. Ее передали полиции, возбудили уголовное дело. Армавирский городской суд рассмотрел материалы, признал 26-летнюю местную жительницу виновной и назначил ей наказание в год лишения свободы условно с таким же ограничением. Приговор ступил в силу.