В Нижнем осудят двух жителей Мордовии за убийство лидера ОПГ

Суд вынесет приговор двум участникам организованной преступной группы (ОПГ) из Мордовии, обвиняемым в убийстве лидера другой группировки в Нижнем Новгороде, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Убийство произошло в феврале 2004 года. По версии следствия, двое обвиняемых прибыли к одному из домов на улице Островского в Сормовском районе. Они дождались, когда из дома выйдет лидер другой преступной группировки из Саранска с телохранителем и открыли огонь из пистолетов с глушителями.

34-летний мужчина и 27-летний телохранитель скончались на месте происшествия. Избавившись от оружия, обвиняемые уехали из Нижнего Новгорода в Саранск.

В 2016 года злоумышленников задержали в Саранске, свою вину они не признали. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.