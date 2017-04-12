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11:24 (мск), источник: Калининград.Ru

При пожаре в садовом обществе Калининграда загорелся «Мерседес»

Никто из людей не пострадал.

Источник: Калининград.Ru

Во вторник, 11 апреля, в садовом обществе «50 лет Октября» на улице Ключевой в Центральном районе произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:00 вечера. Огонь полностью уничтожил дачный домик и повредил стоявший рядом «Мерседес».

У машины оплавилась правая сторона кузова и боковые стёкла. Никто из людей не пострадал. В тушении пожара принимало участие 11 человек и три единицы техники.

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