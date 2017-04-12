Заведующая детской стоматологией осуждена за получение взятки
Злоумышленница потребовала от врача поликлиники деньги за покровительство на работе.
Злоумышленница потребовала от врача поликлиники деньги за покровительство на работе.
Заведующая детским отделением стоматологической поликлиники в Ленинском районе осуждена за получение взятки, сообщает
В сентябре 2016 года обвиняемая предложила зубному врачу за 12 000 рублей покровительство и попустительство по службе, обещая не реагировать на нарушения служебной дисциплины. Подчиненная согласилась, но впоследствии от своего намерения отказалась и обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе». Суд назначил обвиняемой штраф в размере 80 000 рублей.