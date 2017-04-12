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11:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Заведующая детской стоматологией осуждена за получение взятки

Злоумышленница потребовала от врача поликлиники деньги за покровительство на работе.

Заведующая детским отделением стоматологической поликлиники в Ленинском районе осуждена за получение взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В сентябре 2016 года обвиняемая предложила зубному врачу за 12 000 рублей покровительство и попустительство по службе, обещая не реагировать на нарушения служебной дисциплины. Подчиненная согласилась, но впоследствии от своего намерения отказалась и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе». Суд назначил обвиняемой штраф в размере 80 000 рублей.

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