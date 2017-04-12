На Кубани пропавший школьник найден мертвым

Восьмиклассник одной из школ города Хадыженска (Апшеронский район) пропал 4 дня назад. Все это время его усиленно искали.

Тело подростка, висящее в петле, было обнаружено в лесу.

Помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян подтвердила «Югополису», что по факту случившегося ведется доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. До окончания проверки подробности трагедии не разглашаются.