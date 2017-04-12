Осужденный за взятки экс-мэр Усть-Илимска подал апелляцию

Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда, по истечении срока обжалования материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, будут направлены в суд апелляционной инстанции для рассмотрения жалобы.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Ташкинова было возбуждено 24 апреля 2015 года. В тот же день он был задержан правоохранительными органами в Новосибирске. Чуть позже он подал в отставку. Всё это время он находился под стражей.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 года по октябрь 2014 года мэр неоднократно получал взятки в общей сумме чуть более 10 млн рублей от представителя юридических лиц, работающих в городе по муниципальным контрактам. Деньги передавались за беспрепятственную приёмку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам. Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов. Следователями СКР допрошено более 40 свидетелей. Проведено 10 судебных экспертиз.